Venga La Alegría | Programa 15 de julio 2026 Parte 1 | Ana Carla Sinclair advierte que está preparada para el pleito legal con Gabriel Soto

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de julio 2026, parte 1: Imelda Tuñón acusa a Maribel Guardia de querer controlarla, Zarelea Figueroa envía mensaje directo a Imelda tuñón, la semblanza tras el fallecimiento de Elsa Aguirre, Eduardo Yáñez reflexiona sobre su retiro, aprendimos a hacer velas comestibles, los experimentos de Inter ¿Neta? y la receta de flautas de queso en salsa de chorizo.

También, Ana Carla Sinclair asegura que está lista para enfrentar el pleito legal con Gabriel Soto, los mejores looks ejecutivos; la detención del francotirador de Puebla y la actualización del caso del exdirector de Pemex acusado de violencia familiar, todo explicado Con Peras y Manzanas; y el reportaje de Tabata Jalil. Además, los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 14 de abril 2026. ¡Venga La Alegría!