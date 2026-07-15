Venga La Alegría | Programa 15 de julio 2026 Parte 2 | Celebramos el Día de la Secretaria con los mejores juegos y mucha diversión

Revive el programa completo de Venga La Alegría del 15 de julio 2026, parte 2: Laura Zapata revela que los abogados de Kunno la han buscado, Niurka arremete contra Emiliano Aguilar, Erika Buenfil revela cómo convive su hijo con su papá y recordamos la importancia de las secretarias en el mundo laboral.

También, las confesiones de los conductores en El Club de los Corazones Rotos. Además, jugamos Sin Palabras, Salvando al Jefe, La Productora Dijo y ¿Te Cae? ¡Venga La Alegría!