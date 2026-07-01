“Me da gusto que esté rehaciendo su vida”, Ernesto Laguardia se pronuncia sobre los rumores de una nueva relación de Angélica Vale
Ante los rumores de una nueva relación de Angélica Vale, Ernesto Laguardia le envió sus mejores deseos a su amiga y a Otto Padrón, expareja de la actriz.
Ernesto Laguardia compartió en exclusiva que ha estado muy al pendiente de su amiga Angélica Vale desde que el año pasado anunció su divorcio tras catorce años de matrimonio. Ahora, ante los rumores de que la actriz podría estar en una nueva relación, el actor le envió sus mejores deseos.