¡Así anunció Flor Rubio en vivo que encontraron a la nieta de Paquita la del Barrio!
Kelly Ariadne Gerardo Grajales, nieta de Paquita la del Barrio, fue encontrada con vida tras permanecer 40 días desaparecida; así lo anunció Flor Rubio en vivo.
Después de cuarenta días, finalmente han localizado con vida a la nieta de Paquita la del Barrio, Kelly Ariadne Gerardo Grajales. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado. Cabe mencionar que no se ha puesto fin a las investigaciones y la familia espera que las autoridades esclarezcan lo que sucedió.