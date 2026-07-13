Ernesto Zepeda recibe indemnización tras ganar el juicio civil contra Livia Brito

Seis años después de la agresión que denunció en una playa de Cancún, el fotógrafo Ernesto Zepeda informó que finalmente recibió la indemnización derivada del juicio civil que promovió contra la actriz Livia Brito. El fotoperiodista celebró el cierre del proceso y explicó que el recurso económico le permitirá solventar los gastos legales y personales