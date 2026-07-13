Ernesto Zepeda recibe indemnización tras ganar el juicio civil contra Livia Brito
Después de seis años de proceso legal, el fotógrafo confirmó que ya recibió el pago correspondiente por la demanda civil derivada de la agresión ocurrida en una playa de Cancún.
Seis años después de la agresión que denunció en una playa de Cancún, el fotógrafo Ernesto Zepeda informó que finalmente recibió la indemnización derivada del juicio civil que promovió contra la actriz Livia Brito. El fotoperiodista celebró el cierre del proceso y explicó que el recurso económico le permitirá solventar los gastos legales y personales