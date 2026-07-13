Claudia ya no aguanta a Carmen en MasterChef 24/7 y Emmanuel la contiene para que no tengan pleito (VIDEO)

La rivalidad entre dos integrantes de “Las Divas” por fin explotó en MasterChef 24/7. Y es que luego de varios días teniendo desacuerdos y sintiéndose ignorada, Claudia alzó la voz en contra de todas las burlas que le hace Carmen y los comentarios con los que la llamó “convenenciera”. Su enojo no quedó ahí, pues demostró que está dispuesta a confrontarla sin importar las consecuencias, por lo que Emmanuel tuvo que intervenir para recordarle que no vale la pena exponerse por este tipo de situaciones.