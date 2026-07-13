Claudia ya no aguanta a Carmen en MasterChef 24/7 y Emmanuel la contiene para que no tengan pleito (VIDEO)
Las rencillas entre Claudia y Carmen ya son más que evidentes, tanto que hasta Emmanuel se tuvo que entrometer para evitar que las cosas terminaran mal.
La rivalidad entre dos integrantes de “Las Divas” por fin explotó en MasterChef 24/7. Y es que luego de varios días teniendo desacuerdos y sintiéndose ignorada, Claudia alzó la voz en contra de todas las burlas que le hace Carmen y los comentarios con los que la llamó “convenenciera”. Su enojo no quedó ahí, pues demostró que está dispuesta a confrontarla sin importar las consecuencias, por lo que Emmanuel tuvo que intervenir para recordarle que no vale la pena exponerse por este tipo de situaciones.