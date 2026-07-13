“Roban, echan mentiras y amenazan": Michelle TRUENA contra Emmanuel por hacer trampa en MasterChef 24/7 (VIDEO)

Los ánimos se encendieron en MasterChef 24/7 con un nuevo pleito por el reto express. Y las que no se quedaron calladas sobre esta situación fueron Carmen y Michelle, quienes se quejaron de que Emmanuel aventó a Lancer para hacerlo perder y evitar que ganara la ventaja, un premio que terminó llevándose Jazmín. Entre todos los señalamientos que lanzaron hacia el cocinero, “Las Divas” afirmaron que no es la primera vez que sus rivales tienen actitudes poco honestas y volvieron a acusarlos de tomar cosas de la Dark Kitchen.