Emmanuel se disculpa con Lancer por sabotearlo en el reto express de MasterChef 24/7 y le ofrece la revancha

El reto express con el Chef Édgar Núñez de MasterChef 24/7 se vivió al máximo y no estuvo libre de polémicas. Esto porque Emmanuel provocó a Lancer para que perdiera el equilibrio, quitándole la ventaja que llevaba en la “carrera de cocos” que finalmente ganó Jazmín. Y aunque afirmó que lo hizo como una broma, se dio cuenta de que su compañero sí se molestó, por lo que en cuanto regresaron a la casa se acercó a él para ofrecerle una disculpa y le explicó que todo lo hizo como un juego pesado, pero comprende si no le pareció.