Campeones mexicanos de cubo Rubik resuelven rompecabezas en 2 segundos. ¡Mira sus hazañas!
En Venga La Alegría nos visitó un equipo de campeones mexicanos de ‘speed cubing’, quienes resuelven el cubo Rubik en cuestión de segundos. Mira cómo lo hacen.
¿Te imaginas poder resolver un cubo Rubik en solo 2 segundos o poder resolverlo en menos de un minuto con los ojos cerrados? Un equipo de campeones nos visitó en Venga La Alegría para mostrarnos de qué son capaces. También nos dijeron qué se necesita para entrarle a este deporte.