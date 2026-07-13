Ramahá explota contra Ixdit y le cuenta a Carmen el origen de su enemistad en MasterChef 24/7: “No te voy a respetar”

Ahora que ya es un hecho que el equipo de “Los yucahuaches” desapareció de MasterChef 24/7, Ramahá consideró prudente explicar cómo fue que su amistad con Ixdit se fue desgastando hasta que terminaron peleados. Y es que según le contó a Carmen, todo empezó cuando la cocinera y Antrax se enojaron con él por avisarle a Julio que estaba haciendo trampa en el reto de eliminación y luego se molestaron porque salvó a Daniela en el reto de equipos.