uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

¿Está mal enojarse porque tu pareja prefiera ver un partido?

Las parejas en algunas ocasiones pelean porque él quiere ver el futbol y ella quiere salir. Aunque puede ser difícil, la solución es todo lo contrario.

A veces a ellas no les gusta ver deportes y prefieren salir a un lugar; por otro lado, a ellos lo único que les interesa es ver el partido. Esto puede terminar en peleas y discusiones. Si tú te has enfrentado más de una vez a esta situación, no te preocupes, aquí tenemos una solución a tu problema y todo se basa en: La comunicación.

Tags relacionados
Venga La Alegría Fin de Semana

Videos