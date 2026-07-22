MasterChef 24/7 | ¡Influencers ponen a prueba a los cocineros! Así se vivió la intensa degustación de platillos tendencia

La cocina más famosa de México vivió una de sus degustaciones más exigentes con un reto dedicado a los platillos tendencia. En esta ocasión, los comensales, conformados por influencers, probaron cada creación y evaluaron aspectos fundamentales como el sabor, la creatividad y la estética de los platillos. Cada voto fue determinante para definir a los cocineros que lograron destacar en este desafío, donde no solo importó conquistar el paladar, sino también presentar un platillo digno de compartir en redes sociales. La presión se hizo presente desde el primer momento y los participantes dejaron todo en la cocina para impresionar a los jueces e invitados.