MasterChef 24/7 | ¡Un abrazo que lo cambió todo! Carmen recibe una emotiva sorpresa de sus papás

Uno de los momentos más conmovedores de MasterChef 24/7 se vivió cuando Carmen recibió la inesperada visita de sus papás. Entre abrazos, sonrisas y lágrimas de emoción, sus padres le recordaron el orgullo que sienten por verla cumplir este gran sueño y la impulsaron a seguir dando lo mejor de sí en cada reto. El emotivo encuentro se convirtió en una inyección de motivación para la cocinera, quien ahora buscará transformar ese apoyo en grandes platillos y continuar avanzando dentro de la cocina más famosa de México.