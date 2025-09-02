"¡Son muy mentirosos!”, Enrique Guzmán rompió el silencio y habló del estado de salud de Alejandra Guzmán

Durante una reciente conferencia, Enrique Guzmán reveló cuál es estado de salud de Alejandra Guzmán y, entre otras cosas, ventiló que ‘La Reina de Corazones’ se sometió a una cirugía en la espalda; también habló de Luis Enrique Guzmán y reaccionó a los rumores sobre la nueva albacea del testamento de Silvia Pinal.