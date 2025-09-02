inklusion logo Sitio accesible
Azteca UNO
Venga La Alegría
Video

"¡Son muy mentirosos!”, Enrique Guzmán rompió el silencio y habló del estado de salud de Alejandra Guzmán

Enrique Guzmán reveló cuál es estado de salud de Alejandra Guzmán, habló de Luis Enrique Guzmán y reaccionó a los rumores sobre la nueva albacea del testamento de Silvia Pinal.

Venga La Alegría
Compartir
  •   Copiar enlace
TV Azteca

Durante una reciente conferencia, Enrique Guzmán reveló cuál es estado de salud de Alejandra Guzmán y, entre otras cosas, ventiló que ‘La Reina de Corazones’ se sometió a una cirugía en la espalda; también habló de Luis Enrique Guzmán y reaccionó a los rumores sobre la nueva albacea del testamento de Silvia Pinal.

¡No te pierdas nuestro contenido, sigue a Azteca Uno en Google News!
×
×