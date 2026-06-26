¿Ya hicieron la repartición de los bienes de Joan Sebastian? Esto reveló Marcelia Figueroa

Sucedió un importante giro en la sucesión testamentaria de Joan Sebastian y Marcelia Figueroa reveló la resolución que emitió un juez en Texas en una audiencia que los herederos siguieron de manera virtual. Además, habló de la sucesión testamentaria de Julián Figueroa. ¿Ya quedó clara la repartición de los bienes de Joan Sebastian? Esto aclaró Marcelia Figueroa.