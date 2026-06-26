“Los mexicanos sabemos lo que es eso”, las celebridades reacciones a la tragedia en Venezuela
Tras los recientes terremotos en Venezuela, varias celebridades mexicanas e internacionales alzaron la voz en redes sociales para pedir apoyo y solidaridad.
Con el corazón destrozado, decenas de famosos han expresado su solidaridad con Venezuela luego de la devastadora tragedia provocada por los dos terremotos. Así reaccionaron y mostraron su apoyo Shakira, Maluma, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Alicia Machado y varios famosos mexicanos.