“Los mexicanos sabemos lo que es eso”, las celebridades reacciones a la tragedia en Venezuela

Con el corazón destrozado, decenas de famosos han expresado su solidaridad con Venezuela luego de la devastadora tragedia provocada por los dos terremotos. Así reaccionaron y mostraron su apoyo Shakira, Maluma, Luis Fonsi, Miguel Bosé, Alejandro Sanz, Ricky Martin, Ricardo Montaner, Alicia Machado y varios famosos mexicanos.