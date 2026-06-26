“Se hacen las víctimas": Emmanuel truena contra Luis en MasterChef 24/7 y señala que solo busca conflictos (VIDEO)

Las rivalidades en MasterChef 24/7 siguen creciendo, especialmente por parte de los “Yucahuaches” y “Las Divas”. Y en esta ocasión, el que no se quedó callado fue Emmanuel, quien cansado de tener altercados con Luis, señaló que tiene la sensación de que su compañero se ha estado dedicando a crear confrontaciones por situaciones que podrían arreglarse con una simple plática, sin pensar en que cuando las cosas son al revés no se aguanta y junto a sus amigas se quieren escudar.