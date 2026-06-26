uno nuevo
logo prueba vla
Sorry, your browser does not support inline SVG.
En Vivo

"¡El ratero merece expulsión!”, Ricardo Casares exige consecuencias para el que robó el pan de Luis en MasterChef 24/7

Ante el siniestro que sufrieron los panes de hamburguesa de Luis en MasterChef 24/7, Ricardo Casares exige un castigo ejemplar para el responsable. ¿Exageró?

Lo que sucedió en el primer reto de Delantales Negros, cacharon a Flor haciendo trampa, el reto preparando hamburguesas y la reacción de Ricardo Casares a la denuncia de Luis de que alguien le robó el pan para las hamburguesas. Además, Daniela Parra sufre ante las cámaras en el Mundo MasterChef por extrañar a Pablo. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de junio 2026.

Tags relacionados
MasterChef

Videos