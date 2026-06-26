"¡El ratero merece expulsión!”, Ricardo Casares exige consecuencias para el que robó el pan de Luis en MasterChef 24/7
Ante el siniestro que sufrieron los panes de hamburguesa de Luis en MasterChef 24/7, Ricardo Casares exige un castigo ejemplar para el responsable. ¿Exageró?
Lo que sucedió en el primer reto de Delantales Negros, cacharon a Flor haciendo trampa, el reto preparando hamburguesas y la reacción de Ricardo Casares a la denuncia de Luis de que alguien le robó el pan para las hamburguesas. Además, Daniela Parra sufre ante las cámaras en el Mundo MasterChef por extrañar a Pablo. Revive los mejores momentos de MasterChef 24/7 del 25 de junio 2026.