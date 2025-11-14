inklusion logo Sitio accesible
¿Pasta con charales? ¡Así se vivió el estreno de Chef al instante!

Viviann y Joss se enfrentaron en el primer episodio de la aventura culinaria, donde la misión fue cocinar la mejor pasta con un ingrediente secreto: charales. ¿Quién para quedarse con la primera victoria de Chef al Instante? ¡No pierdas detalle!

Chef al Instante
