¡Prepotente y alzada! Los Azules ‘revientan’ a Ella en Exatlón México
Desde el refuerzo de los escarlatas hasta las lágrimas de Jerry, pasando por las críticas celestes hacia Ella. ¡Revive los mejores momentos del Exatlón México!
Karol Rojas llegó a Exatlón México como refuerzo del equipo Rojo, los celestes hablaron de Ella tras la derrota en la ventaja de la semana y los escarlatas ganan La Villa 360. ¡Ojo a las lágrimas de Jerry! Revive los mejores momentos de Exatlón México del 31 de agosto 2026.