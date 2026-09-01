¿La expareja de Ingrid Martz no le paga pensión? Esto explicó su abogado

Ingrid Martz, quien se encuentra separada de su aún esposo, Rodrigo Luque, intensificó su lucha legal para divorciarse y que su hija Martina reciba una pensión justa de parte del fotógrafo. Guillermo Pous, abogado de la actriz, explicó cómo un juez determinó la custodia compartida de su hija Martina y por qué razón no está de acuerdo con la decisión judicial. ¿Por qué Rodrigo Luque ya no quiere que Ingrid Martz realice intercambios comerciales para generar ingresos extra?