¿La expareja de Ingrid Martz no le paga pensión? Esto explicó su abogado
El abogado de Ingrid Martz habló del pleito legal que sostiene la actriz con Rodrigo Luque, su expareja, quien se opone a que Ingrid Martz realice intercambios comerciales.
Ingrid Martz, quien se encuentra separada de su aún esposo, Rodrigo Luque, intensificó su lucha legal para divorciarse y que su hija Martina reciba una pensión justa de parte del fotógrafo. Guillermo Pous, abogado de la actriz, explicó cómo un juez determinó la custodia compartida de su hija Martina y por qué razón no está de acuerdo con la decisión judicial. ¿Por qué Rodrigo Luque ya no quiere que Ingrid Martz realice intercambios comerciales para generar ingresos extra?