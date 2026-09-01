¡Jannette Chao comparte detalles de la gira de Hoy No Me Puedo Levantar! ¿Habrá segunda temporada?

Jannette Chao, parte del elenco de Hoy No Me Puedo Levantar 20 años después, nos acompañó para compartir detalles del éxito que ha tenido la primera temporada de la puesta en escena. Además de revelar que las funciones que quedan están completamente vendidas, compartió detalles de la gira que tocará ciudades como Puebla, Monterrey, Guadalajara y otras ciudades. ¿Habrá segunda temporada? ¡Aquí todos los detalles!