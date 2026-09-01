¿La Granja VIP Segunda Temporada ya comenzó? Ivonne Montero le responde a Niurka... ¿se quedó enganchada?
Luego de que Niurka la asociara con la palabra ‘mustia’, Ivonne Montero no se guardó nada al responderle en redes sociales. ¿Se avecina pleito en La Granja VIP Segunda Temporada?
Luego de que Niurka dijera ‘mustia’ al escuchar el nombre de Ivonne Montero, la actriz mexicana le respondió en redes sociales y dejó entrever que Niurka sigue ‘enganchada’ con temas del pasado. Entre otras cosas, Ivonne Montero anticipó que Niurka es predecible. ¿Se anticipa una fuerte fricción en La Granja VIP Segunda Temporada?