"¡Nos espantó a todos!”, Roxana Castellanos rompe el silencio sobre el estado de salud de Yolanda Andrade
Roxana Castellanos habló del estado de salud de su amiga Yolanda Andrade y se pronunció sobre el reciente detalle que tuvo Thalía, amiga de la conductora.
Roxana Castellanos, amiga y compañera de Yolanda Andrade, compartió con la prensa el actual estado físico de la conductora quien hace unos días encendió las alarmas tras publicar un video en sus redes sociales donde se le apreció triste y melancólica. Entre otras cosas, aplaudió el gesto que tuvo Thalía