EXCLUSIVA: ¿Qué le pasó a Jezzini? El influencer responderá en Venga La Alegría

Desde hace varias semanas, la actividad en redes sociales del influencer Jezzini ha sido una incógnita. Todos sus contenidos fueron eliminados de sus perfiles oficiales y no se sabe exactamente dónde ha estado. Un críptico mensaje en su Instagram no hizo más que confundirnos más.

Ahora, es posible que en Venga La Alegría tengamos la respuesta, pues el creador de contenido nos acompañará en persona.

EXCLUSIVA: Jezzini estará en Venga La Alegría. ¿Nos contará qué pasó con él?

Mucho se ha especulado sobre el paradero de Mohamed Ramiro Jezzini Cantú, influencer de origen regiomontano que suele ser viral en redes sociales por su peculiar forma de contar anécdotas, su contenido de humor y su trabajo como actor.

Desde hace varias semanas todo su contenido fue eliminado de Instagram y TikTok, incluyendo sus fotos de perfil. Dado que el influencer no ha dado información sobre lo que le pasó o lo que está planeando, comenzaron a surgir preocupaciones sobre su bienestar.

Hace unos días apareció un misterioso comunicado en su cuenta de Instagram, pero el mensaje resultó tan críptico que nos dejó más dudas que respuestas. “Estoy bien. Muy bien. Si te preocupaste, perdón. Si me extrañas, yo también. Si me estás dando mi espacio, gracias”, comienza el comunicado en formato de bloc de notas.

En esa publicación, el influencer dice que se fue por un rato ya que “explotó", pero que fue una “explosión tranquila”. Asegura que desde su ausencia en redes sociales ha estado “haciendo cosas simples, como respirar, caminar, gritarle al mar, escribir, ver vacas, pensar en cierta inocencia que los años me robaron”.

Este martes 9 de septiembre Jezzini nos acompañará en el foro de Venga La Alegría, en esta visita sabremos más de su estado actual y a qué se ha dedicado recientemente.

Para responder las incógnitas, no te pierdas Venga La Alegría en la señal de Azteca UNO, entre las 8:55 a.m. y la 1:00 p.m.