Los mejores diseños de faldas y vestidos para brillar en la fiesta mundialista: robarás miradas por todos lados
Kristal Silva nos presentó los mejores diseños de faldas y vestidos para apoyar a la Selección Azteca en la fiesta mundialista. ¡Robarás miradas!
Nada como apoyar a la Selección Azteca con estos increíbles diseños para brillar antes, durante y después de los duelos mundialistas. Checa las propuestas de faldas y vestidos que nos presentó Kristal Silva en Ponte Bonita. ¡Vayas a donde vayas, te robarás todas las miradas!