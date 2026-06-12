Jorge “El Diablo Becerril” reporta: Así operaron los presuntos ladrones en Azcapotzalco: todo quedó grabado en video

“El Diablo Becerril”, informó sobre un robo a casa habitación registrado en la alcaldía Azcapotzalco. El caso llamó la atención de vecinos debido a que los hechos quedaron grabados por cámaras de videovigilancia. Las imágenes ya son analizadas por las autoridades, mientras la comunidad exige mayor seguridad para evitar que este tipo de delitos continúen ocurriendo.

