El Chef Édgar Núñez sorprende a los cocineros de MasterChef 24/7 con una clase magistral de pulpo

Las clases con el Chef Édgar Núñez se han convertido en uno de los momentos favoritos para los cocineros de MasterChef 24/7 y la lección de este viernes no fue la excepción. Esto porque les dio una serie de explicaciones acerca de cuáles son las mejores técnicas para cocinar el pulpo y cómo deben hacer para que la textura quede en su punto.