Aquí se habla “Sin Filtro” y en Venga la Alegría Fin de Semana hablamos de Charly Lopéz, quien justificó la relación que tuvo Sasha Sokol con Luis de Llano
Charly López está en el ojo del huracán luego de hacer una desatinada opinión respecto a la relación que mantuvieron Sasha Sokol y Luis de Llano.
Charly López está en el ojo del huracán. El exintegrante del grupo Garibaldi se metió a la boca del lobo con una serie de comentarios desatinados y no se escapó de que habláramos de todo esto en “Sin Filtro” en Venga la Alegría Fin de Semana.