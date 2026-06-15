Venga La Alegría | Programa 15 de junio 2026 Parte 2 | Margarita Mckenzie visitó el foro y tremendo castigo en el Sin Palabras

Margarita Mckenzie, encargada de recursos humanos llegó al foro de Venga La Alegría para leer mensajes dedicados a la Selección Mexicana. Mira todo lo que pasó en el Torneo de la Alegría, donde los conductores se enfrentaron con todo en la cancha. Revive el castigo del Sin Palabras, el equipo Favorito pagó tras perder el mes de mayo.