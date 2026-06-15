Venga La Alegría | Programa 15 de junio 2026 Parte 1 | La muerte del padre de Pablo Lyle, eliminado de MasterChef 24/7 y receta de arroz cremoso

Revive el programa completo de Venga La Alegría este 15 de junio donde tuvimos los detalles del sensible fallecimiento de Jorge Lyle, quien perdió la vida mientras su hijo, Pablo Llyle está a pocos meses de salir de prisión. Kunno habla abiertamente sobre los rumores de infidelidad de Christian Nodal a Ángela Aguilar y revela si su amistad con ellos fracturó su relación con Belinda. Mira e inspírate con la pasarela de vestidos hermosos de la diseñadora Michelle Espinoza en Ponte Bonita.