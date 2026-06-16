Arturo Carmona niega haber dicho que su hija está embarazada: “Se distorsionan las cosas”
Hace unos días, Arturo Carmona aseguró que su hija estaba embarazada; sin embargo, ahora lo niega y dice que no hablará más de este tema. ¿Melenie le pidió no revelar más sobre su posible embarazo?
En redes sociales circula un video donde el actor Arturo Carmona reveló que se convertiría en abuelo, pero las cosas cambiaron, pues ante un nuevo encuentro con la prensa fue conciso y dijo que se distorsionaron las cosas. Por otro lado, Melenie no ha dado ninguna declaración de algún posible embarazo.