FOTOS: Estos artistas han interpretado las canciones de Juan Gabriel.

Este sábado se cumplen cinco años desde la partida de uno de los mejores compositores que México ha tenido, y claro que hablamos de Juan Gabriel, quien dejó un gran legado musical digno de recordar.

Juan Gabriel grabó al lado de dececnas de artistas y compuso para ellos.

El ‘Divo de Juárez’ grabó decenas de temas con diferentes artistas, por lo que este día destacamos a algunos de ellos, quienes se hicieron grandes gracias a las letras de Juan Gabriel, o que se impulsaron mutuamente en la industria musical.

Empezamos con la principal intérprete de sus temas, Rocío Durcal, quien cantó de manera individual y a su lado decenas de temas que hasta la fecha no ubicamos en otra voz que no sea la suya.

José José fue otro de los grandes que cantó temas del compositor, como ‘Y nada más’, o la grandísima ‘Lo pasado, pasado’. Tampoco puede quedar fuera de la lista Vicente Fernández, quien puso como sello su voz a ‘La Diferencia’.

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Las estrellas musicales de todos los tiempos cantaron sus temas.

Entre las mujeres que grabaron a su lado, se encuentran las voces imponentes de Lola Beltrán y Lucha Villa, a quienes escuchamos interpretar sus principales temas con mariachi.

Lupita D’Alessio fue una de las cantantes que creció cantando sus temas, así como Daniela Romo, quienes cantaron ‘Inocente pobre amiga’ y ‘De mí enamórate’, respectivamente.

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Pocos años antes de su fallecimiento, Juan Gabriel también grabó un par de discos a dueto con diversos artistas, entre los que destacan Julión Álvarez, Juanes, Isabel Pantoja, David Bisbal, Natalia Jiménez, Alejandra Guzmán, Jesse & Joy, Marco Antonio Solís y Franco de Vita.