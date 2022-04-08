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FOTOS | ¡Las mejores canciones que escribió Joan Sebastian!

Joan Sebastian cumple años y celebramos recordando algunas de sus mejores letras, algunas las escribió para otros cantantes.

Por: Redacción Azteca UNO

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