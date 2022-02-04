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FOTOS | Geraldine Bazan celebró a lo grande sus 39 años.
Geraldine Bazan es una de nuestras actrices favoritas gracias a su talento, profesionalismo, belleza y elegancia. ¡Checa estos datos que tal vez no conocías de ella!
Recién festejamos el cumpleaños de nuestra querida Geraldine Bazan, quien además de ser una actriz guapísima, está llena de talento, por lo que te traemos sus mejores imágenes y datos para que no le pierdas la pista.
La actriz presumió en reded su celebración por llegar a los 39 al lado de sus seres queridos, y entre pastel, una rica comida y muchas risas, la actriz estuvo acompañada de familia, amigos y sus dos hijas.