¡Exclusiva! Gala Montes debutará en Malinche, el musical de Nacho Cano
Gala Montes se integra al elenco de Malinche, el musical de Nacho Cano, para dar vida a la madre de la protagonista. ¡Checa todos los detalles de su debut!
Gala Montes se integra al elenco de Malinche, el musical de Nacho Cano, para dar vida a la madre de la protagonista. Consciente del peso histórico de la obra, la actriz no dejó de agradecer a Nacho Cano por integrarla al proyecto en el que debutará este fin de semana. ¡Checa los detalles!