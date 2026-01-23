inklusion logo Sitio accesible
¡Exclusiva! Gala Montes debutará en Malinche, el musical de Nacho Cano

Gala Montes se integra al elenco de Malinche, el musical de Nacho Cano, para dar vida a la madre de la protagonista. ¡Checa todos los detalles de su debut!

Venga La Alegría

Gala Montes se integra al elenco de Malinche, el musical de Nacho Cano, para dar vida a la madre de la protagonista. Consciente del peso histórico de la obra, la actriz no dejó de agradecer a Nacho Cano por integrarla al proyecto en el que debutará este fin de semana. ¡Checa los detalles!

