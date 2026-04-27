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Venga La Alegría | Programa 27 de abril 2026 Parte 2 | Margarita Mckenzie y especialista descubren la personalidad de los conductores por medio de dibujos

Disfruta de la segunda parte de Venga La Alegría, donde te divertirás con los mejores juegos y tendrás toda la información de los famosos con todos los detalles.

Empezamos la semana con el Sin Palabras a un nivel extremo, pues los conductores se pusieron muy intensos y no dejaron escapar ninguna oportunidad. Un mentalista llegó al foro para leer la mente de Luz Elena y Mauricio Barcelata, quienes quedaron impactados. ¿Qué pasó en el estreno de Miss Alegría? Estos fueron los mejores momentos.

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