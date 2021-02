Daniela Bebeshita casi se convierte en una víctima más del youtuber Rix, le pedía fotos desnuda. En FOTOS te platicamos.

Poco a poco han salido las víctimas o casi víctimas del youtuber Rix. Daniela casi forma parte de la lista.

Hace unas semanas las redes sociales se volvieron locas luego de una declaración que dejó helados a todos los que disfrutan del contenido de YouTube, ¡pues la famosa influencer Nath Campos, rompió el silencio y acusó de abuso sexual al youtuber “Rix”! Poco a poco han salido más historias de chicas que lo conocen, ¡y ahora salió la historia de Daniela “Bebeshita”! Te contamos todo lo que dijo al respecto. ¡Checa las fotos!

Rix le pedía fotos desnuda a Daniela “Bebeshita”.

Dani reveló que Rix habló mal de ella en más de una ocasión y hasta le pidió fotos íntimas, a lo que ella no accedió. “Hace como siete años o más salimos. Era porque me invitaban a fiestas en común y me gustaba, me invitó a su casa, pero de repente me enteré por otros youtubers que hablaba mal de mí, así de ‘es que me ruega’ o ‘qué asco ella’ y también hablaba mal de otras mujeres ‘ya me la besuquié y bye’. Todo un patán”, dijo en exclusiva para Venga la Alegría. Además confesó que sabía historias de varias chicas más agredidas por Rix, ¡y que le pidió fotos desnuda! Comentó que esto paso hace como 8 años que ambos estaban más chicos, pero ella jamás le envió nada. “Yo creo que sí es capaz de eso y no puedo decir que a mí me lo hizo y yo nunca le mandé nada”, dijo la “Bebeshita”.

Otros testimonios de víctimas de Rix.

Otra víctima del youtuber, fue la tatuadora y artista Nemix, mejor conocida como “La pinch* enemix”, quien también habló sobre un presunto abuso sexual que sufrió por parte de Ricardo González “Rix” hace un par de años. ¡BOOOM! “Nos bajamos del coche, recuerdo que era en la colonia Del Valle. No sé ni siquiera realmente cómo pude subir las escaleras, o cómo siquiera pude subir a su departamento. Creo que él me ayudó a subir a su departamento. Me puso en su cama, eso es hasta todo lo que yo recuerdo”. Dijo Nemix.

¿Qué pasará con Rix luego de todas estas acusaciones? Te mantendremos al tanto.