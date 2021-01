La youtuber Nath Campos, reveló que sufrió abuso sexual por parte de “Rix”, otro compañero de YouTube. Te contamos los detalles.

A través de un video en su cuenta de YouTube, Nath Campos declaró que fue abusada sexualmente.

El fin de semana las tendencias de redes sociales nos sorprendieron a todos, ¡en especial si eres de los que les gusta el mundo de YouTube! Y es que una influencer confesó haber sido abusada sexualmente por alguien que pensaba que era su amigo, ¡y que todos conocemos también! Entérate de todo, sigue leyendo y checa todas las fotos.

Nath Campos confesó que sufrió abuso sexual por parte de “Rix”.

Hace un par de días, la YouTuber Nath Campos, subió un video a su canal de YouTube, un video fuera de lo normal, ¡muy fuerte! Y muy valiente. ¡Confesó que fue abusada sexualmente por “Rix”, otro youtuber al que muchos conocemos! Contó que hace un tiempo, salió con sus amigos a una fiesta y se pasó de copas, se puso borracha junto a sus demás amigos; al terminar la fiesta, la pasaron a dejar a su casa y “Rix” ofreció llevarla hasta su departamento y meterla a la cama, asegurarse de que estuviera bien, ¡lo que muchos verdaderos amigos harían, cuidarte! Así que como era de su entera confianza porque lo consideraba como hermano, aceptó. Nath cuenta que estaba muy mal, incluso vomitó y cuando fue a su recámara a acostarse en su cama, recuerda que veía al “influencer” tocándola sin su consentimiento, ¡abusando de ella! La youtuber dice que no sabe si estaba muy tomada o muy en shock con lo que estaba sucediendo, que no pudo moverse o quitarlo de encima... Al otro día al despertar, él estaba ahí y lo corrió de su casa, le dijo muchas cosas y él se escudaba diciendo que estaba muy tomado y le pidió disculpas, ¡obvio ella no las aceptó!

¿Hace cuánto sucedió la agresión de “Rix” hacia Nath Campos?

¡Hace ya 4 años! Cuando ella tenía solo 21 años, ¡y no sabía qué hacer! Le contó a sus amigos más cercanos que ella consideraba familia y no le hicieron caso, no le dieron importancia, la hicieron sentir como si estuviera exagerando, como que era algo normal, que sucedía cuando dos personas estaban alcoholizadas... Nath tenía mucho miedo y pena de contárselo a su familia, así que acudió a su equipo de management, a la agencia en la que ella y por cierto el agresor trabajaban, ¡y ellos tampoco le dieron la importancia debida! Así que en algún momento, ella pensó que tal vez sí estaba exagerando, que no era algo grave, que si su gente cercana no le daba importancia, ¿por qué el mundo la apoyaría? Aún así, no podía quitarse ese sentimiento terrible. Estuvo viviendo con eso algunos años, y aunque no quería trabajar en el mismo lugar que “Rix” y al principio se negaba a estar en ciertas campañas en las que tuviera que compartir con él, después de un tiempo su carrera y economía se vieron mermadas, así que decidió que podía con eso, que lograría trabajar con él por su bien, que le daría la vuelta a la página. Jamás fueron amigos de nuevo, si tenían que trabajar juntos, lo hacía y al terminar, ella se iba sin cruzar palabra con él...

Nath campos decide romper el silencio y hablar sobre el abuso que sufrió.

En una reunión de trabajo a la que Nath llevó a su mamá, el acusado fue a “intensearle” a la señora y llegó un punto en el que le dijo que se masturbaría pensando en ella. ¡Cruzó la línea delgada que Nath había tolerado durante mucho tiempo! Así que eso la impulsaba aún más a romper el silencio. En 2020, la cantante acudió a la marcha del 9 de marzo, en la que muchas mujeres de México y el mundo, decidieron salir a las calles a mostrarse, a hacerse presentes, a ser escuchadas, valoradas y a luchar. Nath contó que eso la hizo sentir empoderada, decidida a dejar de callar, y que pensó que siendo una figura pública, su historia podía inspirar a muchas de sus seguidoras a denunciar y ser valientes, a no dejarse, a no callar. ¡Así que lo hizo! Primero habló con sus papás, después con sus hermanos, con su abogada fue a hacer su denuncia y aunque no la pasó nada bien y fue un proceso de 9 horas, después de hacerlo se sintió feliz, se sientió bien, se quitó un peso de encima. Al final decidió hablar con sus abuelos, tenía miedo lo que pudieran pensar, pues al ser de otra generación tienen pensamientos distintos, ¡pero también la apoyaron! La hicieron sentir amada.

¿Qué pasará después de la denuncia de Nath Campos a “Rix”?

Luego de hacer la demanda, Nath hizo el video para que todos se enteraran de lo que sucedió. Dijo que en el proceso se dio cuenta de quiénes la querían y apoyaban realmente, que perdío muchos amigos, perdió trabajo, ¡y que todo hubiera sido más fácil y diferente si hace 4 años la hubieran apoyado! No culpa a nadie porque al final la decisión de callar la tomó ella, pero claro que si la hubieran escuchado y dado la importancia que tenían los hechos, ¡no hubiera sufrido tanto tiempo! Por su parte “Rix" le contestó a Nath Campos a través de sus historias de Instagram, le pidió disculpas, dijo que estaba muy tomado y que aceptaba la denuncia y estaba listo para afrontar las consecuencias. ¿Qué pasará con él? ¡Porque también Nath comentó en su video que algunas chicas se acercaron a ella para contarles que él también había abusado de ellas! ¡Qué fuerte!

Te seguiremos contando todo lo que sucede en torno a este tema.