Echaron la casa por la ventana: Michelle Salas reveló cómo celebraron los 70 años de su abuela Sylvia Pasquel.

Michelle Salas no se quiere perder las celebraciones familiares más importantes de este último trimestre del año.

A través de su cuenta de Instagram la modelo compartió un par de imágenes, así como videos del cumpleaños de su abuela.

Rodeada de sus seres más queridos, la hija de Luis Miguel brindó por los 70 años de la actriz de telenovelas Sylvia Pasquel.

La celebración, que se llevó a cabo en el Puerto de Acapulco, contó con la presencia de Stepanhie Salas, Camila Valero, entre otros amigos y familiares que vistieron de largo.

“Todo tiene que ir en concordancia. El aprendizaje (en sus 70 años) es que soy más paciente, soy menos estricta conmigo y con la vida”, fue el mensaje de la cumpleañera en su día.

Michelle, así como su madre y hermana, dejaron ver que era su noche a través de risas, besos, abrazos y hasta un “palomazo” con “La chica de humo”.

La hija de Luismi y Stepanhie ha declarado en más de una ocasión que su familia es lo más importante para ella y que gusta pasar el mayor tiempo de su vida a su lado, y este acontecimiento no podía ser la excepción.

Esta es la segunda vez en el mes que la joven empresaria viaja de Nueva York a México solo por estar con su familia.

La semana pasada compartió un par de instantáneas donde se le pudo ver al lado de Silvia Pinal, Stepanhie Salas y Camila Valero comiendo en un restaurante de la Ciudad de México.

