El ex de Marlene Favela, George Seely, reapareció en las redes sociales y aprovechamos para darle un repaso a su historia de amor.

El empresario publicó un par de imágenes de la bebé que tuvo al lado de la actriz mexicana.

La relación de la actriz mexicana Marlene Favela con George Seely llegó a su fin cuando todos pensábamos que se trataba de un cuento de hadas. El adiós entre ambos se dio poco a poco y los seguidores de la pareja se percataron de pequeños detalles que daban señales de su divorcio.

George Seely es un empresario de origen libanés radicado en Australia y tuvo su flechazo con la actriz de la pantalla chica cuando coincidieron en un evento social en Polanco en el 2016.

Todo pasó muy rápido, para 2017 la pareja se encontraba de paseo en Nueva York y fue en esa ciudad estadounidense donde George le propuso matrimonio a Marlene en el último piso del famoso edificio Empire State.

La pareja dio el “sí, acepto” a finales del 2017 en una hacienda en San Juan del Río, Querétaro, donde Marlene lució un vestido de la diseñadora Rosita Hurtado, una larga mantilla española sujetada con una corona y el cabello suelto y liso.

Al casarse la pareja se mudó a Australia, y cuando Marlene se embarazó comenzaron a dividir su vida entre México y Estados Unidos. El 12 de octubre del 2019 la pareja le dio la bienvenida a su hija Bella, pero la felicidad no duró mucho.

Comenzó a hacerse evidente que algo andaba mal cuando Marlene y George eliminaron todo rastro de su pareja de sus redes sociales, incluso dejaron de seguirse, lo cual despertó las alarmas entre los fans.

En medio de rumores de divorcio, sin sus anillos de matrimonio y sin seguirse en redes sociales, George reapareció en Instagram de vacaciones solo en su natal Australia, hecho que desató las críticas y la molestia de sus seguidores.

En junio de este año Marlene confirmó su separación del empresario a través de un video: “Sí estoy separada, sí pedí el divorcio. Esto se los quiero compartir porque no quiero que sigan inventando cosas”.

“No voy a pedir ninguna pensión alimenticia, yo me haré cargo de la manutención de Bella, como lo he hecho desde el día en que nació, cien por ciento. Y no porque su papá no quiera o porque no le importe, sino que simplemente en este momento su situación no se lo permite”, agregó.

Tras el anuncio de la actriz, George eliminó sus publicaciones de Instagram varias veces, en medio de esta extraña actividad en redes sociales el empresario compartió un collage con las fotos de sus cuatro hijos e incluso reveló sus nombres y lo mucho que los extraña.

Luego de eliminar nuevamente todas sus fotos, George compartió una serie de fotografías de sus hijos, incluyendo varias de Bella, quien pronto cumplirá un año de edad, con un mensaje en su post que llamó la atención de los internautas al destacar el parecido de la pequeña con su mamá, Marlene Favela. “You look like your mum 🥰”, escribió Seely.

Esta no es la primera vez que George escribe mensajes alusivos a quien fuera su esposa. Seely cuenta con más de 221 mil seguidores en Instagram, aunque él solo sigue tres cuentas, incluyendo la de su hija Bella.