EN FOTOS | La “Kim Kardashian de Tepatitlán” asegura que Vicente Fernández Jr. no es su Sugar Daddy.

Mariana González aclaró un par de puntos a todos aquellos que critican su relación amorosa.

Vicente Fernández Jr. no para de presumir su amor por todo lo alto, su relación con la empresaria Mariana González va viento en popa, sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas a su alrededor, y fue ella quien salió a defenderse de los rumores de que Fernández Jr. paga todos sus gastos.

Recientemente la pareja se fue de vacaciones una semana completa a Quintana Roo, lo que desató una ola de críticas de seguidores que aseguraban que Mariana utiliza a Vicente como “patrocinador”.

Ante los rumores Mariana salió a aclarar la situación. “Mi familia y yo rentamos un yate, yo tomé la decisión de que fuera antes de que Vicente y el novio de mi hermana llegaran, porque me encanta subir todo a mis redes sociales y no quiero que la gente piense que toda la buena vida que me doy, me la da un Sugar Daddy” dijo la empresaria a una popular revista.

Mariana aclaró que ella es muy trabajadora: “Y no es justo que le adjudiquen todos tus logros a otra persona: ¡Vicente no es mi Sugar Daddy!”, puntualizó.

En la misma conversación Mariana reveló que lo único que le gustaría cambiar de Vicente es que se solucionara el tema de su divorcio: “Me choca que digan ‘la aún esposa’ (refiriéndose a Karina Ortegón), cuando la novia y con la que está soy yo”.

Hace apenas unos meses Vicente Fernández Jr. y Karina Ortegón anunciaron su separación, pero no pasó mucho tiempo para que “el mayor de los potrillos” anunciara su nueva relación con Mariana González, a quien han apodado como la “Kim Kardashian mexicana”, con quien cumplirá 6 meses de relación el próximo 11 de octubre.

En plenos trámites de divorcio el hijo del intérprete de música regional mexicana no ha parado de compartir fotografías junto a Mariana, quien también celebra su amor por Fernández.

Mariana es empresaria, pues tiene una boutique llamada “Dashan’s” y ella misma se encarga de modelar las prendas luciendo sus pronunciadas curvas, las cuales le han valido su nuevo apodo.

Además de tener su propia boutique, Mariana es divorciada y tiene dos hijos. La empresaria, de 37 años de edad, también ha señalado que Vicente es muy caballeroso y detallista. Por su parte Fernández Jr. reveló que espera tener un cuarto matrimonio.