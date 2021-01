Entérate en fotos: Ale Capetillo está a días de abandonar la casa que comparte con sus padres y hermanos.

La hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo se confesó con sus seguidores.

Ale Capetillo, una de las hijas de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo, se ha ganado el amor del público a través del canal en YouTube que comparte con su hermana Pau desde hace casi un año y fue ahí donde Ale les reveló a sus más de 120 mil seguidores que prepara su nueva aventura en España.

A través de su canal se llevó a cabo una dinámica de preguntas y respuestas con el público y la joven aprovechó el momento para contar el motivo por el que viajará a Europa y que la mantiene muy emocionada.

“Yo tengo un viaje de trabajo, para que no se vayan a venir a la yugular, en un par de días. Obviamente les voy a estar compartiendo, lo que pueda se los voy a compartir…”, reveló Ale en un video llamado “Preguntas y respuestas, Año Nuevo 2021”.

“Me tengo que hacer antes la prueba para subirme al avión, obviamente cuando me regrese igual la prueba, cuidarme súper bien, pero es un viaje a España y pues sí, es por trabajo…”, agregó la joven, aclarando la situación por la pandemia por coronavirus que sufre el mundo.

Ale también habló sobre el hecho de que realizará este viaje sola a sus 22 años: “La verdad siempre estoy acompañada por amigas, por amigos, por mi familia y no sé, siento que después de este 2020 como que me conocí muchísimo más y me gustó conocerme más, me gusta seguirme conociendo más…”.

Entre las preguntas que les hicieron a las hermanas también estuvo “¿Qué cosa nueva les gustaría a prender a hacer?” a lo que Ale respondió “cocinar”, mientras que Pau dijo que le encantaría aprender nuevos idiomas.

Pau y Ale también revelaron que en 2020 pasaron por muchas situaciones difíciles a nivel personal, aunque no las dieron a conocer en su canal porque su objetivo es divertir y entretener a la gente.