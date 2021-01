Entérate en fotos: Belinda reveló cómo le gustaría a su novio, Christian Nodal, verla de pies a cabeza.

La cantante no cree poder complacer a su novio, ¿será que con el tiempo sí?

El amor entre Belinda y el cantante Christian Nodal s igue dando de qué hablar, cada vez la parejita está más unida y enamorada que nunca y lo demuestran de muchas maneras.

El pasado martes la cantante de “Luz sin gravedad” fue invitada a un podcast donde habló sobre sus cambios de look y su gusto por la moda, pero además hizo una revelación sobre Nodal.

Muestras de amor en la piel

Una de las demostraciones de amor más intensas y que más han llamado la atención del público fueron los tatuajes que ambos se hicieron hace un par de meses en honor a su relación, mientras que Christian plasmó la bella mirada de Belinda en su pecho, ella optó por un pequeño corazón con las iniciales de Nodal en su tobillo.

El sueño de Christian Nodal

Sin embargo, este corazoncito parece no ser suficiente, pues Beli reveló que a su amado le encantaría verla tatuada por completo, así como apareció en el video de Los Ángeles Azules “Amor a primera vista”.

Al ser preguntada sobre si se tatuaría todo el cuerpo la intérprete respondió: “Ay, a mi novio le encantaría, pero no sé. Tenía uno y me hice los demás y por eso me da mucho miedo cada vez que veo a alguien que hace tatuajes porque me dan ganas”, señaló Beli.

Christian Nodal ha mostrado su gran cantidad de tatuajes en varias ocasiones, incluso ha dejado entrever que tiene algunos en zonas ocultas.

La relación entre los intérpretes es cada vez más seria, pues pasaron juntos fiestas importantes como Navidad y Año Nuevo, además de que están muy cerca de la familia del otro.

La familia parece ser muy importante para ellos, tanto que han incluido a un nuevo miembro. Hace unas semanas Belinda comunicó la terrible pérdida de su perrito Gizmo luego de 13 años juntos, sin embargo, Nodal anunció la llegada de un nuevo compañero de cuatro patas: “Bienvenido a la familia ‘4’”, escribió la estrella de música regional en su cuenta de Twitter junto a una foto del cachorrito.

Este nuevo bebé peludo en la familia vendría a consolidar un poco más la relación entre los cantantes.