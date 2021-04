Entérate en fotos del día en que la cantante y actriz Yuri amenazó a sus padres con una pistola.

La nacida en Veracruz nunca imaginó que las peleas y gritos de sus padres la llevarían a tomar una decisión que por fortuna no terminó en desgracia.

La niñez de Yuri no fue como ella hubiera deseado; los gritos y peleas entre sus padres eran el ‘pan de cada día’ en casa, acto que no sólo la marcó, sino que la llevó a tomar una decisión que por fortuna no terminó en desgracia.

La nacida en Veracruz reveló en un canal de YouTube que los gritos de sus padres, por sus continuas peleas, la orillaron en más de una ocasión a refugiarse en uno de los rincones de su casa en posición fetal para no escucharlos más.

La época navideña está llena de nostalgia para Yuri pues extraña mucho a su mamá, y aquí nos explica por qué.

Pense a ‘huir’ del escenario una y otra vez, Yuri nunca se mostró indiferente ante las peleas de sus padres, mucho menos a las imágenes de las cazuelas volando y llegó el día en que los enfrentó con pistola en mano.

Según recordó la intérprete de ‘Ya no vives en mí’ su padre tenía una pistola, que había sido un regalo de un compadre, y siempre supo de la existencia del arma, incluso, sabía en qué parte de la casa estaba.

En una de las peleas, a la cantante se le hizo buena idea sacarla y amenazar a sus padres para que dejaran de pelear.

“Pesé ‘si yo saco la pistola se van a aplacar’ era un pistolón (tan grande) que no podía cargarla. Llegué a la cocina (con la pistola) y les dije ‘por favor, dejen de pelear’”, contó.

Más de las confesiones EXCLUSIVAS que Pandora y Yuri le hicieron a Pati Chapoy: ¡Yuri y Mayte se casaron con el mismo hombre!

Asimismo, señaló que la pistola estaba cargada y por fortuna no se disparó porque de haberlo hecho hubiera pasado una desgracia.

Después del susto que Yuri les metió a sus padres éstos no se separaron, pero sí empezaron a hacer vida por separado. Su padre tenía romances, pero ella jamás conoció a sus parejas, mientras que su madre, a decir de la cantante, era más ‘open mind’.

Yuri contó que no sólo a ella le afectaron las peleas de sus padres, sino a sus otros hermanos: “A los tres de diferente manera, porque somos diferentes individuos, y cada uno lo recibe según la edad. A mi hermana no le ‘pegó’ tan fuerte porque era una bebé, pero a los demás nos ‘pegó’ más porque éramos unos niños que razonábamos”.

Esta es la primera vez, en muchos años, que Yuri remueve las pelas de sus padres de una manera tan abierta y deja al descubierto la desesperación que vivió siendo niña las peleas de sus padres.

La cantante Yuri desmiente haber sido testigo en la boda de Ninel Conde y Larry Ramos, porque ni la invitaron.