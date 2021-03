Entérate en fotos del día en que Sofía Castro sufrió abuso emocional de una expareja con la que tuvo un romance de cuatro años.

La celebración por el Día de la Mujer provocó que la historia de la hija de Angélica Rivera volviera a tomar fuerza en las redes sociales.

Sofía Castro sorprendió a sus seguidores y público en general al revelar que fue víctima de abuso emocional de una expareja, de quien se desconoce su nombre, pero se sabe que era mayor que ella y duraron cuatro años de novios.

La joven actriz y empresaria señaló que antes de iniciar un romance con su “Príncipe Encantador” (así lo veía cuando llegó a su vida) vivía afectada por los cientos de comentarios negativos que recibía a diario a través de las redes sociales.

“Un día conocía a alguien que me volteó a ver de una manera diferente, el era un príncipe encantador, era mayor que yo y tenía las palabras perfectas para hacerme sentir bonita, querida y aceptada, todo lo contrario, a lo que decían de mí todos los días”, dijo la joven durante una charla en línea que tiene como objetivo compartir ideas que valen la pena difundir.

TE PUEDE INTERESAR: La transformación de Sofía Castro de niña a mujer.

La charla, si bien la ofreció la joven hace algunas semanas, ha cobrado gran fuerza estos días por la conmemoración del Día de la Mujer. El propósito de esta charla tiene como objetivo crean conciencia en millones de mujeres que son víctimas, como lo fue Sofía Castro, por amor.

La joven actriz recordó en aquella plática que aguantó mucho por amor: “Cuando él puso sus ojos en mí todo se volvió mágico, como de telenovela creada por mi papá. No podía creer que estaba viviendo mi propia historia de amor”.

Castro confesó que aquel hombre se convirtió en su seguridad y estabilidad: “Nunca le dije ‘no’ por miedo a que se enojara y terminara la relación”.

“Uno de mis mayores miedos era que él no estuviera conmigo. Yo no le daba pretextos para pelear, pero no los necesitaba, porque de la nada me cortaba y al día siguiente me pedía que volviéramos, así era una y otra vez”, reveló.

IMPERDIBLE: Sofía Castro tiene el corazón ocupado y muy ilusionado. Descubre quién es el nuevo galán de la actriz.

Sofía Castro aceptó que vivió por varios años en una relación tóxica donde los abusos fueron emocionales: “Él abusaba cada día más y yo aceptaba… había muchos abuso psicológico y emocional”.

Para la hija de Angélica Rivera no fue fácil salir de esa relación llena de abuso y dolor, sin embargo, tomó la decisión de no seguir más por salud mental y espera que su historia toque las fibras de millones de mujeres que como ella han sufrido de violencia y logren amarse tanto para romper las cadenas que las mantienen atadas a una relación que lejos de hacerlas sentir bien las van apagando poco a poco.