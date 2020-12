Entérate en fotos: el actor Eleazar “N” habría amenazado a Stephanie Valenzuela desde la cárcel.

El hermano de la peruana se cuestionó que el hermano de Zoraida Gómez tenga en su poder un celular.

Los escándalos no paran para el actor Eleazar “N”, hermano de Zoraida Gómez, desde que fue detenido el pasado 5 de noviembre en su domicilio en la colonia Nápoles luego de presuntamente agredir física y verbalmente a su novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela.

Desde entonces el actor ha permanecido en el Reclusorio Norte, lugar desde el que ha contactado a Tefi para exigirle que le otorgue el perdón luego de poco más de un mes del altercado.

Frank Valenzuela, hermano de la modelo, fue quien le reveló a una revista que Eleazar “N” le envía mensajes de texto a Tefi desde la cárcel, lo cual tiene muy asustada a su hermana, pues también la amenazó.

“Cuando hubo un ofrecimiento de ‘Vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?’, mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesitaba nada (…) Yo ahorita estoy solucionando cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño. En ese momento le dijo: ‘Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!’. Lógicamente lo primero que yo hice fue regresarme a vivir con ella. Ahora mi hermana está sola y me da miedo… ¿Cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? A mi hermana le ha estado diciendo ‘Soluciona las cosas’ y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él”, reveló Frank a una pulicación de circulación nacional.

Hace algunas semanas Tefi contó que sí perdonará a Eleazar por lo sucedido, pero solo en su corazón, pues la demanda en su contra seguirá. Luego de su denuncia, otras exparejas del actor se han sumado para revelar la conducta violenta del hermano de Zoraida Gómez.

“El cree que no ha hecho nada malo, le dice '¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡Tengo que ir a trabajar, ya apúrate!’, '¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”, contó Frank Valenzuela.

Frank agregó que él mismo trató de hablar con su hermana sobre la situación de Eleazar, pero no le cayó nada bien a su hermana, quien recuerda que, de no haber escapado, podría haber muerto estrangulada.

“En algún momento le dije a ella ‘Él va a perder su trabajo’ y se enojó conmigo porque me dijo que estaba queriendo justificar yo también el actuar de ese señor, porque lo que mi hermana me dice es que él la quiso matar, la quiso ahorcar. Al final terminó desnuda, corriendo y los vecinos la ayudaron, pero si la hubieran ahorcado, estaríamos velando a mi hermana”, dijo Frank.

El pasado 23 de noviembre la mamá de Eleazar envió un mensaje a través de la cuenta de Instagram de su hija Zoraida Gómez.

“Me dirijo a ustedes los medios de comunicación y al público en general para decirles que como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero que aquí estamos para apoyarlos, mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo.

“La cosa está en que soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral, y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo en donde él está, entonces tengo muchas ganas de abrazarlo, de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón y que no se olvide nunca de eso y realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, desde siempre ha sido muy trabajador, entonces que lo quiero mucho y que lo quiero por siempre y que acá estamos toda su familia apoyándolo con todo y por todo”, dijo.

Tras las palabras de Melisa Sánchez, madre de Eleazar, Tefi declaró para un popular programa de espectáculos: “Lo único que puedo tener es pena por las palabras que escuché, porque ya puedo ver que es una mujer que cree que la violencia es normal y no puedes tú como mujer, por mucho amor que le tengas a un familiar, justificar la violencia. Creo que no está bien”.

Como familia deberían apoyar a que él no sea un peligro para la sociedad, para que más adelante no pueda matar a una mujer y no pase toda su vida en un reclusorio”, añadió.

“Lo único que acá importa es lo que le médico legista tiene, los videos y fotos que tiene la justicia. Yo no me voy a desgastar, creo que hice lo correcto, ya las pruebas están con peritos y médico legista y nadie lo puede negar”, sentenció Tefi.

También la prima de Eleazar, Yanira Díaz, le pidió a Tefi que le otorgara el perdón al actor. Valenzuela que personara a su primo.

“Tefi yo no tengo el gusto de conocerte, pero creo que no se vale, no se vale lo que tú le estás haciendo a mi primo. Sabes que te ama, sabes que te adora y por un arranque ese día de enojo, no sé de qué, porque no sé exactamente lo que pasó, te pido de corazón que lo perdones. Ya bastante destrozada tiene su vida, su carrera y mi tía que está mala... ella venía con mucha emoción pensando que íbamos a llevar a Eleazar a la casa, pero pues no fue así", señaló Yanira.

“Creo en mis leyes, creemos en la justicia y yo creo que se va a hacer justicia ahora que se están mandando pruebas para que vean que no es como se está manejando”, agregó la familiar del actor.