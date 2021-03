ENTÉRATE EN FOTOS: Federica Quijano reveló la dura infancia por la que pasaron ella y sus hermanos.

La cantante mexicana contó que hubo días que no tenían para comer y se alimentaban de golosinas.

La exKabah Federica Quijano abrió su corazón en una entrevista para Venga la Alegría en la que relató cuán difícil fue su infancia y los malos momentos que pasó junto a sus hermanos.

“Cuando cumplí 15 mi mamá decidió casarse y esa persona (la pareja de su mamá) nos dijo: ‘Se van a quedar con su papá'. Pero nosotros nunca habíamos vivido con mi papá, no sabíamos que ya estaba casado y que teníamos un hermanito”, contó la cantante.

Además, narró que no fue nada fácil ese cambio, pues su padre ya tenía otra familia, a quien decidió mantener aislada de ella y sus hermanos.

EXCLUSIVA. Apio Quijano habla conmovido, de la lucha de su hermana Federica por sacar adelante a su hijo con autismo.

“Mi papá no quería que supiéramos esa parte todavía, entonces rentó una casa y ahí nos tenía a nosotros, y su esposa vivía en otro lado. Se le olvidaba a mi papá que estábamos ahí y nos quedábamos solitos los tres durante semanas. A veces no teníamos para nada, entonces comíamos chochitos con los que preparan el pastel”, contó la también conductora.

La famosa dijo que esos momentos no fueron nada buenos: “de ahí nos fuimos a vivir con la esposa de mi papá y le decía cosas horribles a mi hermano, al Apio, le decía que mi mamá nos había abandonado”.

“Para él fue creo que más difícil que para nosotros dos, iba al kínder, pero me decía ‘ven conmigo’, entonces yo me iba con él y me sentaba en el kínder y me iba haciendo más para atrás (para irme) entonces el Apio volteaba a ver si yo estaba. Hasta que yo decía: ‘Yo no tengo nada que hacer aquí en el kínder, yo tendría que estar en la primaria o secundaria’”.

Federica contó que sí hablaron con su mamá, además, reveló que en un momento todos estuvieron muy sentidos con su madre, sin embargo, optaron porque el Apio (apodo de André) se fuera a vivir con ella.

“Ahí nos separamos los hermanos: Lalo y yo nos quedamos con mi papá, y después mi papá se separó otra vez y quería que nos fuéramos con él. Y yo: ‘No, jamás me quiero ir contigo otra vez’. Yo me quedé viviendo con la esposa, y Lalo sí se fue con mi papá. De mis quince para mis 19 o 18 fue desastroso”, relató la intérprete.

Fede Quijano también habló de sus primeros trabajos con los que empezó a salir adelante, muy lejos de la carrera musical que la lanzó a la fama.

¡EXCLUSIVA! Federica Quijano confiesa que ha sido difícil el aislamiento con sus hijos, sobre todo con Sebastián, quien padece autismo.

“Entregaba paquetes y me pagaban 10 pesos por cada paquete. Luego empecé a andar con un chavo que era gerente de un taller mecánico y le dije: ‘Quiero trabajar allí contigo’. Entonces fui secretaria del taller. Aprendí muchísimo”, contó.

“Fui guía Montessori, miss de inglés por el nivel que tenía. Cuando llegué como guía me dejaron a cargo de un niño que era ciego y con autismo ¡Yo no sabía qué era el autismo! Yo lo empezaba a llevar al salón, lo llevaba a correr, le cantaba. Hicimos un vínculo muy fuerte”, narró la estrella.

Federica sufrió un acto de violencia mientras conducía su camioneta

Hace unas semanas la exKabah fue víctima de violencia cuando regresaba con sus dos hijos y un amiguito de su hija de un restaurante en la zona de Desierto de los Leones. Un sujeto no reconocido se acercó a su camioneta y pateó el vehículo, además la retó a bajarse para golpearla y golpeó la ventanilla donde se encontraba su hija, desatando el llanto de los menores.

EXCLUSIVA. Federica Quijano denunció ante la policía cibernética al hombre que ataca a su hija en internet.

“Veníamos en el coche y pasando una calle, un tipo me empieza a gritar de groserías, venía yo sola con mis dos hijos y un amiguito de mi hija. Le pegó a mi camioneta, bajé el vidrió y le pregunté por qué me está gritando y ofendiendo”, contó Federica en una transmisión en vivo en su cuenta de Instagram.

“Empieza a decirme de peladeces y le vuelve a pegar a mi coche y me gritaba ‘bájate, bájate, te voy a romper tu mad**’. Qué no estás viendo, una mujer con sus hijos, sola. Se acerca otro señor y me dice ‘mejor muévete’ y caminé, pero este tipo me volvió a gritar, me volvió a decir de groserías y a patear mi coche”, agregó.

“Estaba sin careta, sin cubrebocas y empieza a escupirme y gritarme ‘bájate, ándale o te rompo tu mad**… El señor metió su cabeza en mi coche donde estaba mi hijo y no traía cubrebocas, escupiendo, qué tal si tiene COVID, esas cosas no se valen y no se pueden permitir”.

A través de sus redes sociales agradeció “el servicio y pronta respuesta del equipo de policías ante una injusticia”.

TE PUEDE INTERESAR: ¡Federica Quijano confiesa en EXCLUSIVA que su mayor temor es qué pasará con sus hijos cuando ella falte!