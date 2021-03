Entérate en fotos: La actriz Lupita Nyong’o declaró su amor por dos famosos mexicanos.

La ganadora del Oscar en la categoría Mejor Actriz de Reparto se rindió a los pies de dos cantantes que la hacen soñar cada que escucha su dueto.

Lupita Nyong’o, actriz quien en el 2014 ganó un Oscar como Mejor actriz por la película 12 años de esclavitud sorprendió a todos al afirmar que es fan de dos cantantes mexicanos.

Fue durante una entrevista para el programa Last night I told de Stephen Colbert, que la actriz fue cuestionada sobre cuál era la canción con la que estaba obsesionada.

La actriz de Hollywood indicó que descubrió la canción “Ya no vives en mi” de Yuri y Carlos Rivera cuando estaba trabajando la preparación de la radionovela “Romeo y Julieta” y desde entonces no se la puede quitar de la cabeza.

“Una canción con la que estoy obsesionada en este momento es de Yuri y Carlos Rivera, la encontré cuando estaba preparando la radionovela y simplemente la amo, es apasionada las formas en las que captura la pasión y la pérdida del amor”, contó la actriz que nació en México.

En días pasados, Lupita Nyong’o compartió su lista de canciones favoritas en una reconocida plataforma musical y después la dio a conocer también en sus redes sociales, donde habló de sus gustos.

Tras lo que dio a conocer la actriz, los fans mexicanos se emocionaron y la llenaron de elogios, sin embargo, la reacción que tuvo más importancia fue la del propio Carlos Rivera quien agradeció el detalle de Lupita: “I love you Lupita!”, además en el mensaje etiquetó a Yuri, quien también subió el video a su cuenta de Instagram.

“Gracias Dios porque seguimos llegando a otras generaciones y cruzando fronteras. Gracias Carlos Rivera por ser parte de esto que ya se transformó en un clásico en el corazón de la gente” , aseguró la cantante veracruzana.

Lupita Nyong’o y la canción que la tiene obsesionada

“Ya no vives en mi” de Yuri y Carlos Rivera no es una canción reciente, vio la luz en 2018. Es una balada en la que una mujer le dice a su ex que después de la separación y haber llorado tanto se da cuenta que no ha perdido nada.

“Si piensas que sin ti voy a morir

Hace tiempo que tú

Ya no vives en mí

Si piensas que me vas a ver doblada

Para mi corazón

Sólo es un descalabro

La tempestad pasará”

“Después de tantas lágrimas lloradas, quedarme sin ti, es haber perdido nada”, dice la canción favorita de Lupita Nyong’o.