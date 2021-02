Entérate en fotos: Las blancas vacaciones de la hija de Luis Miguel, Michelle Salas, terminaron en desgracia.

La hija de Luis Miguel contó a sus seguidores el duro momento que vivió durante sus vacaciones.

La influencer y modelo, Michelle Salas, sufrió un accidente mientras esquiaba en Vail, un pueblo de Colorado en Estados Unidos, por lo que deberá ser operada.

La hija del cantante Luis Miguel compartió que deberá pasar por meses de terapia para recuperarse, pues se rompió el ligamento cruzado de la rodilla derecha.

"¡Metió la pata!”

“No soy de compartir este tipo de noticias, pero sentí la necesidad de contárselos ya que será una recuperación muy larga y un poco tediosa. Hace unos días tuve un accidente esquiando y me rompí el ligamento cruzado de la rodilla derecha”, compartió Michelle en su cuenta de Instagram a sus más de 1,3 millones de seguidores.

Agregó que no es grave, solo le costará trabajo afrontar la situación debido a que “ama estar activa”: “Gracias a Dios no pasó a mayores, pero tendré una operación y varios meses de terapia por delante, que para alguien que ama hacer ejercicio y estar activo todo el tiempo no es tarea fácil”, reveló la hija de Stephanie Salas.

“Hoy me queda más claro que nunca que la vida cambia en cuestión de segundos y que hay que vivir todos los días como si fuera el último. Con esto dicho, aquí estoy de vuelta en casa, aunque cojeando, pero con todas las ganas de que pase esto pronto para volver más fuerte que nunca”, agregó la influencer.

Esto no ha sido impedimento para que Michelle comparta las increíbles postales de su helado viaje, donde demuestra sus dotes de modelo y derrocha belleza.

Michelle también compartió a través de sus historias en Instagram la bota médica con la que deberá lidiar un largo tiempo hasta su recuperación.